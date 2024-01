Aktion der Kolpingsfamilie Rheinberg Schuhe, die Gutes tun

Die ersten Kartons standen schon am Mittwochmorgen vor dem Pfarrheim St. Peter. Als die Helferinnen der Rheinberger Kolpingsfamilie um kurz vor 15 Uhr eintrafen, hatte sich schon ordentlich was angesammelt. Schuhe in allen Größen, Formen und Farben, für Frauen. Männer und Kinder, für Sommer und Winter, wurden abgegeben – gespendet.