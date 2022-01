Aktion zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung : Kolpingsfamilie sammelt wieder gebrauchte Schuhe

Rheinberg „Mein Schuh tut gut!“ heißt die Schuhsammelaktion der Kolpingsfamilien. Auch Rheinberg beteiligt sich daran. In diesem Jahr findet die bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zum sechsten Mal statt.

Bundesweit wurden in den vergangenen fünf Jahren schon über eine Million Paar Schuhe gesammelt. Fast jeder habe zu Hause doch Schuhe stehen, die nicht mehr getragen würden, aber noch in einem guten Zustand seien, erklärt die Kolpingsfamilie. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, diese Schuhe zu spenden und damit etwas Gutes zu tun. Die Kolpingsfamilie Rheinberg sammelt gebrauchte, gut erhaltene Schuhe am Samstag, 15. Januar, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr, und am Mittwoch, 19. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, im Pfarrheim St. Peter, Kirchplatz 8.