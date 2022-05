Jubiläumsprogramm am 7. und 8. Mai in Rheinberg : Kolpingsfamilie feiert ihr 150-Jähriges

Das Team der Kolpingsfamilie mit den Spenden für die Versteigerung (v.l.): Karin Ricking, Daniela Geßmann, Georg Welp und Connie Fritsche. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Am Wochenende ist in St. Peter Rheinberg viel los. Vorbereitet sind eine Familienrallye, eine Party im Pfarrgarten mit Live-Musik von „Westende“, Kirchenkabarett mit Diakon Willibert Pauels und eine Amerikanische Versteigerung.

Die Rheinberger Kolpingsfamilie wird 150 Jahre alt. Im Jahre 1872 wurde die Gemeinschaft gegründet. Damals hatte ein Pfarrer Blix das Sagen in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter – viel mehr wissen die heute aktiven Kolpinger nicht über die Gründerzeit. Als es in Rheinberg losging, war Adolf Kolping schon sieben Jahre tot. Der 1913 in Kerpen geborene Pfarrer, der sich vor allem mit sozialen Fragen auseinandergesetzt hat, wurde nur 52 Jahre alt.

Als Kolping 1849 nach Jahren in Elberfeld als Domvikar nach Köln kam, gründete er dort mit sieben Gesellen in der Kolumbaschule den Kölner Gesellenverein. 1850 hatte der Verein bereits 550 Mitglieder. Wie in Köln entstanden schnell auch in anderen Städten Gesellenvereine. Bis zu Kolpings Tod im Jahr 1865 waren es 418 mit 24.000 Mitgliedern. Im Herbst 1850 schloss Kolping die Vereine Elberfeld, Köln und Düsseldorf zum „Rheinischen Gesellenbund“ zusammen, der sich ab 1851 „Katholischer Gesellenverein“ nannte, um über die rheinischen Grenzen hinaus offen zu sein. Dieser Zusammenschluss war die Keimzelle des heutigen internationalen Kolpingwerkes.

Diakon Willibert Pauels tritt als „Ne Bergische Jong“ in der Rheinberger St.-Peter-Kirche auf. Foto: Jürgen Laaser

Info Von MSV, Betontod und Claudia Schiffer Versteigerung Ersteigert werden können das große Underberg-Kräutermobil, ein Fan-Paket der Band Betontod (sechs CDs, Schal, Hoodie, T-Shirt), eine Reitstunde bei Isabell Werth mit dem eigenen Pferd, ein signiertes MSV-Trikot, ein Bernard-„Ennaz“-Dietz-Ball anlässlich dessen 75. Geburtstages mit Autogrammen der aktuellen MSV-Mannschaft, Eisstockschießen am Tennisheim Grün-Weiß und vier handsignierte Bild-Bände zu Claudia Schiffers aktueller Ausstellung.

Die Rheinberger Familie ist auch nach 150 Jahren noch aktiv und höchst lebendig. Vor sieben Jahren kam ein jüngerer Vorstand in die Verantwortung, der den kirchlichen Verein für eine neue Generation von Rheinbergern öffnete. Heute hat die Kolpingsfamilie Rheinberg um die 100 Mitglieder. Übers Jahr gesehen, gibt es regelmäßig wiederkehrende Aktionen. Im Januar etwa die recht erfolgreiche Altschuh-Sammlung „Mein Schuh tut gut“, dann der Karneval – die Rhinberkse Jonges sind aus der Kolpingsfamilie entstanden. Im Mai wird das Josef-Schutz-Fest gefeiert, und zum Ende der Sommerferien sorgt die Schulmaterialkammer dafür, dass auch Kinder aus bedürftigen Familien gut ausgestattet in das neue Schuljahr gehen können. Im September steht in aller Regel ein Ausflug auf dem Plan, bevor eine Aktion zu Nikolaus und der Kolping-Gedenktag Anfang Dezember (Adolf Kolping wurde am 8. Dezember geboren) das Jahr abrunden.

Eine Portaitmedaille von Pfarrer Adolf Kolping, dem Gründfer des Kolpingswerks. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Die Rheinberger Kolpingsfamilie feiert ihr Jubiläum am Wochenende mit der ganzen Gemeinde. Es beginnt am Samstag, 7. Mai, um 16 Uhr mit einer Familienrallye „Rund um den Kirchturm“. Dazu sind vor allem Familien mit ihren Kindern eingeladen. Anmeldungen bitte per Mail unter claudinowak@gmx.de.

Um 18 Uhr beginnt die Kolping-Party mit Live-Musik von der Duisburger Deutschrock-Band „Westende“ – mit dabei: René Klaus aus Rheinberg. DJ Markus wird Musik auflegen. Das Ganze findet statt im Pfarrgarten von St. Peter. „Mit Bierwagen und Grillstand freuen wir uns auf einen Abend der Begegnung. Für die Kinder steht das Spielmobil bereit – aber auch Stockbrot am Lagerfeuer“, sagen die Initiatoren.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der St.-Peter-Kirche. In Anschluss an den Gottesdienst erfolgt eine offizielle Begrüßung der Gäste und Freunde. Gegen 12 Uhr beginnt eine Amerikanische Versteigerung zugunsten der Hochwasserhilfe Marienthal an der Ahr.

Um 14.30 Uhr spricht Diakon Willibert Pauels als „Ne Bergische Jung“ in der Kirche. Der Eintritt ist frei. Reservierungskarten sind im Pfarrbüro am Kirchplatz erhältlich. Es gelten die Corona-Regeln für die St.-Peter-Kirche. Der Sonntag endet mit einem gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen im beziehungsweise am Pfarrheim.

(up)