Gedenktag in Rheinberg Für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie geehrt

Dann ging der Blick nach vorne. Die Kolpingsfamilie nimmt mit einem eigenen Wagen am Rosenmontagszug in Rheinberg teil. Jeden Samstag wird in der Wagenbauhalle der Rhinberkse Jonges gehämmert, gesägt und gemalt. Familien mit ihren Kindern ziehen dann mit beim Rosenmontagsumzug. Hierzu sind auch Nicht-Mitglieder eingeladen. 2023 kümmert sich die Kolpingsfamilie wieder um die „Mein Schuh tut gut“. Gebrauchte und noch tragbare Schuhe werden gesammelt und gespendet. Am 14. und 18. Januar wird die Aktion im Pfarrheim von St. Peter durchgeführt.