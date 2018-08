Rheinberg : König und Stadtkönig präsentieren Throngefolge

Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Mit einem Krönungsball am Samtagabend in der Stadthalle endete das Rheinberger Schützenfest. In der gut gefüllten und schön dekorierten Halle wurden sowohl der neuen Stadtschützenkönig Thorsten Bongers mit seiner Frau und Königin Andrea (sie gehören der St.-Evermarus-Bruderschaft Borth an) sowie Stephan und Franziska Wurm als Königspaar der Bürgerschützen würdig gefeiert.

Beide Könige richteten das Wort an die Gäste, ebenso wie Bürgerschützen-Präsident Stefan Dickmann und Bürgermeister Frank Tatzel.

Zuvor hatten sich rund 300 Schützen aus verschiedenen Rheinberger Vereinen und Bruderschaften, Throngefolge und Fahnenschwenker auf dem Marktplatz präsentiert. Bei einer Parade hatten sich die Schützen in der Stadt gezeigt. Dabei wurden die Königspaare in Kutschen gefahren.



Rheinberg : Der neue Stadtschützenkönig kommt aus Borth

zurück

weiter