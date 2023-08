Schützenbruderschaft Wilhelm Tell in Wallach König Tim präsentiert den Thron

Rheinberg · In einem spannenden Dreikampf hatte Tim Meier das Vogelschießen in Wallach für sich entschieden. Nun präsentierte der König der Bruderschaft Wilhelm Tell seine Gefolge.

29.08.2023, 13:19 Uhr

Der Thron des Schützenjahres 2023 der Bruderschaft Wilhelm Tell. Foto: Armin Fischer (arfi)

Bei den Wilhelm-Tell-Schützen in Wallach hat sich Tim Meier nach einem spannenden Dreikampf die Krone aufgesetzt. Am Wochenende präsentierte er nun seinen Thron an der evangelischen Kirche. Zu seiner Königin erkor er Marie Tervooren. Als Thronpaare begleiten das Königspaar Lars Meier und Una Cipric, Daniel und Nadine Artz, Patrick Utech und Annika Maier sowie Thomas und Petra Meier. Das Königsschießen für die Kinder beendete Ben Urbainczyk, der sich gegen seine Mitaspiranten durchsetzen konnte. Zu seiner Königin erkor sich der kleine König Mila van Bonn.

(bp)