St.-Johannes-von Nepomuk-Schützenbruderschaft Alpsray : König Peter und sein Throngefolge

Am Wochenende präsentierte sich das Throngefolge der Alpsrayer Schützen. RP-Foto: Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpsray Die Alpsrayer St.-Johannes-von-Nepomuk-Bruderschaft feierte Schützenfest. Peter Fronhoffs ist neuer Regent, Stephanie Gräfe seine Königin.

Jugendprinz ist Christian Höger, Schülerprinz Finn Rösken. Auch Ehrungen standen an. Für 40jährige Treue zum Verein wurden Erich Schlütter, Heinz-Gerd Fronhoffs, Ulrich Beaujean, Wolfgang Speier, Guido Grönke, Werner Dufhaus, Gerd Neumann, Klaus Wittmann und Hermann Schmitz geehrt.

Der Hohe Bruderschaftsorden ging an Marlis Ingenerf, das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz an Hans-Peter Ingenerf. Beides überreichte Bezirksbundesmeister Wilhelm Willemsen. Die Vogelpreise waren an Christian Wagner (Kopf), Arnold Hendricks (rechter Flügel), Marko Wabersich (linker Flügel), Alexander Angerhausen (Schwanz), Bernd Hemmers (rechte Kralle) und René Ingenerf (links Kralle) gegangen.