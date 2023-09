Bruderschaft St. Ulrich König Franz Winnekens präsentiert seinen Thron

Franz Winnekens hat als König der Schützenbruderschaft 1933 St. Ulrich in Millingen am Samstag seinen Thron präsentiert. Zu seiner Königin hatte er seine Frau Corinna gemacht. Als Throngefolge wählte das Königspaar Philipp und Stefanie Aldenhoff, Stefan und Kirsten Raskopp, Severin und Sandra Winnekens, Lars Becker und Alexandra Scholz, Daniel und Stefanie Winnekens, Sebastian und Christina Genschow sowie Thomas und Eva Lisken. Am Samstag feierten MIllingens Schützen den Krönungsball. Das Königspaar führt die Bruderschaft St. Ulrich als Repräsentanten durch die nächsten zwei Jahre.