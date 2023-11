Musiker aus Rheinberg Wie Boore-Sänger Chris Koch 120 Auftritte im Karneval übersteht

Rein in den Tourbus, raus aus dem Tourbus, rein in die Halle, rauf auf die Bühne, 25 Minuten spielen, singen, Stimmung machen, schunkeln, dann runter von der Bühne, raus aus der Halle, rein in den Tourbus und weiter zum nächsten Termin – das ist der Rhythmus, der die Boore genauso wie viele andere Karnevalsbands in den nächsten Wochen erwartet. Ob Höhner, Paveier, Kasalla, Cat Ballou oder wer auch immer – sie alle eint das freudige Schicksal, in der närrischen Zeit nur eines machen zu können: Musik, Musik und nochmals Musik.