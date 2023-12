Fotos Die Baumgärtel-Banane ist 40 geworden

Der aus Rheinberg stammende Künstler Thomas Baumgärtel ist als Bananensprayer bundesweit bekannt. 2023 war für ihn ein besonderes Jahr – auch wegen einer Reise in die Ukraine. Im Rhein-Sieg-Kreis plant er sein eigenes Museum in einer Kirche. Auf seiner Ukraine-Reise im Mai war Thomas Baumgärtel auch in Borodyanka.