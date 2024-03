Podcast Kommando Pimperle Zwei Sänger sprechen über Gott und die Welt

Kommando Pimperle“ ist ein Reaktions- und Konzentrationsspiel zugleich. Vorgegebene Kommandos müssen ausgeführt werden. Das Spiel wird idealerweise um einen Tisch herum gespielt. Ein Klassiker. Kommando Pimperle ist aber auch ein neuer Podcast, den Chris Koch und Kai Mathias gemeinsam produzieren. Die beiden Sänger bereiten in bisher 19 Folgen ihre Erlebnisse in der Musikwelt auf, aber auch ganz gewöhnliche Alltagsgeschichten, mit denen – so ihre Hoffnung – möglichst viele Menschen etwas anfangen können. Sympathisch, unterhaltsam, humorvoll – so sollen die Wortwechsel bei den Zuhörern ankommen.