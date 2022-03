Ausstellung von Ute Koch im Rheinberger Stadthaus : Koch-Kunst wäscht Staub von der Seele

Rheinberg Ute Koch aus Rheinberg zeigt 47 Gemälde im Foyer des Rheinberger Stadthauses. Ihre Motive findet sie überwiegend in der Natur und meistens im Urlaub: Landschaften, Strände, Blumen und immer wieder das Meer.

Der Altmeister hätte sicher seine helle Freude an der Rheinberger Ausstellung seiner Enkeltochter gehabt. Ute Koch, Jahrgang 1957, in Gelsenkirchen geboren, in Duisburg aufgewachsen und seit 1990 in Rheinberg zu Hause, zeigt 47 ihrer Gemälde im Foyer des Stadthauses. Entstanden sind sie in den vergangenen 15 Jahren.