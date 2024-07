Urteilsspruch am Landgericht Kleve 59-Jähriger wollte Rheinbergerin töten – fünf Jahre und drei Monate Haft

Am Landgericht Kleve fand die Fortsetzung der am 15. Juli begonnenen Hauptverhandlung gegen den 59-jährigen Harald P. (Name geändert) aus Duisburg statt, dem versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen wird. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am Abend des 21. November 2022 seine ehemalige Lebensgefährtin Elke D. (Name geändert) in deren Wohnung in Rheinberg aufgesucht haben, um mit ihr über die einen Monat zuvor durch sie beendete Beziehung zu reden. Im Verlaufe des Gesprächs sei es zum Streit gekommen. Als dieser eskalierte, soll der Angeklagte eine mitgeführte PTB Waffe (Schreckschusspistole) gezogen, sich diese an die rechte Schläfe gehalten und einen Suizid angedroht haben.