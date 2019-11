Vereinsmeisterschaft in Alpsray : Kleinkaliber-Schießen bei St. Johannes von Nepomuk

Alpsray Die Alpsrayer Bruderschaft führte eine Vereinsmeisterschaft durch.

Nach fairen Wettkämpfen bedankte sich der Brudermeister Arnold Hendricks bei seinem Team für die geleistete Arbeit sowie bei allen Teilnehmern der Meisterschaft. Im Anschluss wurden die Vereinsmeister wie folgt mit Pokalen und Medaillen durch ihren Schießmeister Gernot Weiß geehrt: In der Damenklasse siegte Marlis Ingenerf, gefolgt von Regina Hemmers und Iris Wabersich. In der Schützenklasse setzte sich Christian Wagner durch. In der Altersklasse mussten die Plätze eins und zwei durch ein Stechschießen entschieden werden. Erster wurde Werner Dufhaus, gefolgt von Heinz-Hermann Görtz und Marko Wabersich. Die Seniorenklasse führte Hans-Peter Ingenerf an, Adolf Knaup und Hans-Dieter Albers landeten auf Platz zwei und drei. Beim Schießen um die Ehrenscheibe siegte Regina Hemmers.