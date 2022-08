Ärger wegen teurer Erschließung in Rheinberg : Kleine Straße macht große Probleme

Ein Blick in das Sträßchen An de Wei, das offenbar (noch) keines ist. Rechts der Dachdeckerbetrieb Schnickers, im Hintergrund die ehemalige Biesemann-Villa. RP-Foto: A. Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die geplante Erschließung des Baugebiets An de Wei in Rheinberg, von der Stadt bereits in Auftrag gegeben, lässt auch die Politik ratlos zurück. Nun soll die Stadt mit den Anwohnern, die stark zur Kasse gebeten werden sollen, sprechen.