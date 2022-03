Klassikkonzert der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg : Klaviermusik für die Ukraine

Gabriel Yeo bei seinem Konzert in der Rheinberger Stadthalle. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Geschwister Sophie und Vincent Neeb, das von der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg angekündigte Klavierduo Neeb, konnte am Sonntagabend nicht in der Stadthalle auftreten. Die beiden jungen Pianisten waren beide coronoapositiv getestet und mussten sich in Quarantäne begeben. Die rund 70 Zuhörer bekamen mit Gabriel Yeo aber sehr guten Ersatz geboten.

Der Vorsitzende der Musikalischen Gesellschaft, Arnim Bartetzky, hatte kurzfristig den in Hamburg lebenden Pianisten Gabriel Yeo gewonnen können. Yeo, 1998 in Münster geboren, lieferte eine furiose Vorstellung ab. Er konzertriert im In- und Ausland und kann auf viele namhafte Auszeichnungen verweisen. Sein Programm umfasste Werke von Schumann, Hydn, Prokofiev, Mendelssohn-Bartholdy und Schubert. Vordem Flügel auf der Bühne war eine ukrainische Flagge aufgestellt – ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet. Gabriel Yeo spielte als Zugabe de ukrainische Nationalhymne. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer

(up)