Musikalische Gesellschaft Rheinberg Klassikkonzert für Violine und Piano

Beide sind keine Unbekannten in europäischen Spitzenorchestern und spielen an diesem Sonntagabend ab 19 Uhr Werke von Mozart, Beethoven, Grieg und anderen in der Rheinberger Stadthalle. Veranstalter ist die Musikalische Gesellschaft Rheinberg. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es noch an der Abendkasse.