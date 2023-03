Klassik-Konzert in Rheinberg Vier Musiker, ein Atem

Rheinberg · Das nächste klassische Konzert der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg steht an. Es findet statt am Sonntag, 2. April, um 19 Uhr, wie immer in der Stadthalle Rheinberg.

28.03.2023, 17:12 Uhr

Das „Quartetto in un fiato“ ist am nächsten Sonntag in der Rheinberger Stadthalle zu hören. Foto: Veranstalter

Zu Gast sein wird dann das Ensemble „Quartetto in un fiato“. Übersetzt heißt der Name des Quartetts aus Hattingen „In einem Atem“. Die Mitglieder Mariia Kostina (Flöte), Benjamin Nachbar (Violine), Oksana Shnit (Klavier, Schlaginstrumente) und Günther Wiesemann ( (Klavier, Gong) spielen erst seit Anfang 2022 zusammen. In der Formation haben sich Musikerinnen und Musiker aus drei Generationen unter der Leitung von Günther Wiesemann zusammengetan. Wiesemann selbst ist 66 Jahre alt und ein erfahrener Künstler. Im Programm des „Quartetto in un fiato“ begegnen sich Blas-, Streich- und Tasteninstrumente sowie diverse Schlaginstrumente. Ein Programm, das sich gleichsam „in einem Atem“ als Querung durch verschiedene Musikepochen und Jahrhunderte bewegt. Zu hören sein werden an diesem Abend in der Stadthalle Werke von Hoffmeister, Beethoven, Schubert, Haydn und Günther Wiesemann. Eintrittskarten für das klassische Konzert der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg sind noch zu haben. Die Abendkasse ist am Sonntag ab 18.15 Uhr geöffnet. Karten kosten 20 Euro, Mitglieder des Vereins sind mit 15 Euro dabei, Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren haben freien Eintritt. up

(up)