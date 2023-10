Klassentreffen von Rheinberger Schülern Wiedersehen 54 Jahre nach Ende der Schulzeit

Ihre Einschulung fand im Jahr 1961 für die katholischen Kinder in Borth und die evangelischen Kinder in Wallach sowie die Ossenberger Kinder in Ossenberg statt. Nach den zwei Kurzschuljahren 1965 und 1966 mussten alle Schülerinnen und Schüler aus Borth, Wallach und Ossenberg im Jahr 1968 in die neunte Klasse zur Ossenberger Schule (die spätere katholische Grundschule an der Graf-Luitpold-Straße). Es wurden damals zwei Schulklassen gebildet. Schnell lernten sich die Jungen und Mädchen kennen und schätzen.