Kabarett : Klare Ansagen bei Beckers Vorpremiere im Adler

Rheinberg-Vierbaum Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker begeisterte das Publikum im Schwarzen Adler.

Es kommt vor, dass Künstler neue Programme vor kleinem Publikum ausprobieren, bevor sie auf großer Tournee sind. So nutzte der bundesweit bekannte Kabarettist Jürgen Becker aus Köln im „Adler“ die Chance, sein neues Stück „Die Ursache liegt in der Zukunft“ auszutesten – und er wurde direkt, offen, eindeutig und machte klare Ansagen.

Dass es mal ein paar politische Spitzen gab („Wenn Sie FDP googeln, kommt 20-mal Antidepressiva“) oder eine Prise Nostalgie („Früher gab es Fenstergucken, heute heißt das Flatscreen“) – geschenkt. Wie nuanciert er Netzkritik („Die Emsdettener Stadtwerke wissen alles über mich und mein e-Auto“) oder die Warnung vor der aufstrebenden Großmacht China („Huawei sponsert Kirche in Berlin - da gibt es statt Hostien die acht Kostbarkeiten“) formulierte - spannend.

Auch wie er eine Gesellschaft sezierte, in der sogar Freizeit „effizient“ sein muss oder 20.000 Tote durch Krankenhauskeime gegen jährliche 240 Milliarden Euro Gewinn deutscher Kliniken stellte – zugespitzt formuliert.

Diesmal wurde Jürgen Becker aber sehr viel grundsätzlicher, weil das System an sich in Bewegung geraten sei. Da ist sein Unverständnis über das Aufkommen rechter und rechtsradikaler Strömungen und einer AfD, die „weg von Demokratie zur Geriatrie“ und Jahrzehnte zurück will. Und deren Wahl im Osten durch geringeres Einkommen und Nicht-Anerkennung ihrer Biographie nicht begründet werden könne.