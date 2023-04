Streit nach Amtsenthebung Klage gegen die Feuerwehr Rheinberg eingereicht

Der Paukenschlag kam ganz am Ende: Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg war fast vorbei, alle Ehrungen und Beförderungen waren ausgesprochen, alle Rede gehalten, die meisten Musikstücke gespielt, da ergriff Walter Schlüter das Wort. Und sprach den lange währenden Streit in der Feuerwehr-Einheit Rheinberg an. Er stamme selbst aus dieser Einheit, sei seit 45 Jahren in der Feuerwehr, gehöre mittlerweile der Ehrenabteilung an, und er habe von den offenbar unüberbrückbaren Differenzen gehört. Daraufhin habe er Gespräche mit verschiedenen Funktionsträgern geführt, habe Unterlagen gelesen. Darüber sei er zu dem Schluss gekommen, sagte er jetzt, dass man sich „auf Kindergartenniveau“ bewege, „und zwar auf beiden Seiten“. Dann richtete er den „dringenden Appell“ an Feuerwehrleiter Mario Dröttboom, den Streit „vom Tisch zu bringen“ und seinem Widersacher Markus Geßmann „jetzt und hier“ die Hand zur Versöhnung zu reichen. „Ihr könnt das heute Abend hier beenden“, sagte Schlüter. Frei nach Johannes Rau: „Versöhnen statt spalten“.