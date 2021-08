Ferien zu Hause : KjG-Sommerlager endete im Pfarrgarten

Rheinberg Kurz bevor die Schule wieder losgeht, haben 38 Sommerlagerbesucher der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) von St. Peter ihre Zelte in Rheinberg aufgeschlagen.

Am Montag kletterten sie in Nettetal, am Dienstag konnten verschiedene Arbeitsgruppen im Pfarrgarten besucht werden, am Mittwoch waren ging es in den Moviepark und am Donnerstag war Paddeln auf der Niers angesagt. Am Freitag waren die Kinder und Jugendlichen schwimmen im Xantener Strandbad, am Samstag im „mittelalterlichen“ Pfarrgarten und zum Abschluss gab es am Sonntag einen Sommerlagertag. Während der Woche brachten viele KjG-Besucher ihre Freunde mit ins Sommerlager, die meisten der Sommerlagerteilnehmer kamen aus Rheinberg.