Rheinberger Kinder und Jugendlche unterwegs KJG genießt die Sommerferien in Bad Driburg

Das Sommerlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Rheinberg in Bad Driburg steht unter dem Motto „In 12 Tagen um die Welt“. 23 Kinder und Jugendliche sind noch bis Sonntag gemeinsam mit zwölf Betreuerinnen und Betreuern im Sommerlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) in Neuenherse bei Bad Driburg unterwegs. Unter dem Motto „In 12 Tagen um die Welt“ erleben sie täglich spannende Abenteuer in verschiedensten Ländern – und das alles direkt an Ort und Stelle.