Kindertagesstätten in Rheinberg Kita-Neubau wird später fertig

Unterdessen sind Eltern weiterhin unzufrieden mit dem Betrieb der beiden städtischen Kitas in Vierbaum und Orsoy. In Vierbaum sei es offenbar „zum neuen Standard“ geworden, „dass es Notbetreuungen beziehungsweise Schließungen aufgrund von Personalmangel gibt“, teilte eine betroffene Mutter der Redaktion mit. Von einer „einmaligen Ausnahme“, wie die Stadt es dargestellt habe, und davon, dass genug Personal, sogar mehr als nötig, für die Einrichtungen Vierbaum und Orsoy zur Verfügung stehe, könne keine Rede sein. „Da frage ich mich: Wie kann es dann so häufig zu Notbetreuung und Schließungen vor allem im U 3-Bereich kommen?“, fragt die Mutter. Iris Itgenshorst bestritt dies nicht und bedauert den Zustand. „Es gibt eine unbesetzte Stelle und leider auch erkrankte Erzieherinnen“, sagte sie. Die Erzieherinnen seien „enormen Belastungen“ ausgesetzt, „und die Situation trifft nicht nur uns als Stadt“. Sie wisse, dass das für die Eltern ein Problem sei: „Wir versuchen, die Sache in den Griff zu bekommen, aber das ist nicht so leicht.“