Noch bis Dienstag Rheinberger feiern ihre Kirmes

Gute Stimmung machte sich bereits am Samstagnachmittag breit, als die Familien sich zum ersten Kirmesgang aufmachten. Schon von weitem hörte man die Musik. Über dem Platz schwebte der Duft von typischen Kirmesleckereien. „Eine schöne familiäre Kirmes“, meinte Vater Jens (38). „Für die Kinder ist alles da.“ Sohn Henrik (7) hatte bereits das Kinderkarussell getestet. Das Karussell mit den kleinen Fliegern wie Lufthansa und Co. wurde ebenfalls gut umlagert. „Zieht an den Hebeln“, riefen Väter und Großväter den kleinen Kapitänen zu, während Mütter und Großmütter winkten oder die Fahrt mit dem Handy dokumentierten. Für die Jugendlichen waren allerdings Fahrgeschäfte wie Autoscooter (ein Chip für 3,50 Euro) oder der rasante Musikexpress (ein Chip: vier Euro) mit Vorwärts- und Rückwärtsfahrten wesentlich interessanter, wie Tim, Henry, Leandro und Ksawery meinten. Auch zur Schießbude wollten sie noch, wo 24 Schuss zehn Euro kosten. Und dann ist da noch der kleine Hunger, wie sie meinten. „Aber so viel Geld haben wir auch nicht“, so die 14-Jährigen.