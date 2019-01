Rheinberg: Weitere Veränderungen für St. Peter

Von Erwin Kohl Die Kirche am Großen Markt wird umgebaut. Pastor Martin Ahls rechnet auch mit kritischen Stimmen.

Im Pfarrheim „Altes Zollhaus“ wurde es beim traditionellen Neujahrsempfang der Pfarrei St. Peter am Dreikönigstag eng. Erstmals nach der Fusion im vergangenen Jahr nutzten auch die Gemeindemitglieder aus Borth, Ossenberg, Budberg und Orsoy das Treffen zum Erfahrungsaustausch. Martin Ahls betonte in seinem Rückblick, dass das abgelaufene Jahr bei allen Veränderungen und Beschwernissen sehr viel Schönes und Beeindruckendes mit sich gebracht habe.

Der Pfarrer der Großgemeinde hob neben vielen gemeinsamen Veranstaltungen im Kirchenjahr die vielen ökumenisch geprägten Angebote wie etwa die Schulgottesdienste hervor: „Selbst Beerdigungsgottesdienste anderer Konfessionen oder in anderen Kirchen sind für uns selbstverständlich, da muss man sich nicht mehr jedes Mal für anstrengen.“ Dafür gab es spontanen Applaus von den über 100 Anwesenden.

Auch in diesem Jahr müssen sich die Gläubigen auf Veränderungen einstellen. „Ich habe das Gefühl, das 2019 nicht langweilig wird“, so Ahls. Zu den anstehenden Projekten zählt der Umbau der Pfarrkirche St. Peter. Die Anordnung der Bänke wird zeitgemäß gestaltet, der Altar rückt mehr in den Mittelpunkt. Martin Ahls rechnet bereits vor Beginn der Bauarbeiten mit Kritik: „Es wird nicht jedem alles gefallen. Aber das muss man auch mal aushalten. Jede einzelne Entscheidung wird im Kirchenvorstand ausführlich diskutiert. Es ist uns wichtig, nicht sagen zu wollen: Wir haben da mal drüber gesprochen.“