Interview mit Pastor Udo Otten: Zahl der Kirchenbesucher nimmt ab

Rheinberg Die Evangelische Kirchengemeinde will dem schwindenden Gottesglauben mit „FreiRaum“ begegnen.

Als Pfarrer im Hilfsdienst war er in Kerpen tätig. Sechs Jahre lang war Otten dann Seelsorger am Malteser-Krankenhaus in Bonn-Hardtberg, bevor er 2003 die Stelle als Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg antrat. Otten ist verheiratet hat drei Kinder und zwei Hobbys: saunen und verrückte Krimis.

Udo Otten (52) stammt aus Mönchengladbach-Rheydt. Nach dem Theologiestudium in Wuppertal und Bonn absolvierte er sein Vikariat in Bonn-Mehlem und danach in Köln-Kalk in der Krankenhausseesorge.

Otten Es gibt weltweit eine zunehmende Säkularisierung. Der Gottesglaube schwindet – und für die, die noch glauben, der Anschluss an Kirche. Ich vermute: einer der Gründe liegt auch in der herkömmlichen Form, wie wir Gottesdienste feiern mit ihrer klassischen Liturgie, den klassischen Liedern und der Orgel als Hauptinstrument. Wir treffen damit das Lebensgefühl nur noch einer Minderheit der Menschen. Wir dürfen unseren ,Stamm‘ nicht verlieren, müssen zielgruppenorientierter denken: Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen brauchen auch unterschiedliche Gottesdienstformen zu unterschiedlichen Gottesdienstzeiten.

Otten Besser: Viele unterschiedliche Freiräume jeweils am zweiten Wochenende im Monat. Am zweiten Advent haben Gottesdienstausschuss, Presbyterium und Gemeinde sich erstmals in das Experiment gestürzt. Wir haben im Chorraum am Samstagabend einen großen Sitzkreis für gut 50 Teilnehmer gebildet, bei schöner Beleuchtung Geschichten erzählt und viele, oft neue Adventslieder gesungen. Die Bilanz auch der Teilnehmer aus den Nachbargemeinden war höchst erfreulich. Im Februar wollen wir im Haus der Generationen Essen und Beten – „Brunch and Bible“, auch beides gleichzeitig. Es wird Gottesdienste geben zum Beispiel für Menschen, die sich sorgen, oder die verliebt sind. An auch an unterschiedlichen Orten und Zeiten. Der normale Gottesdienst am Sonntag fällt dann aus.