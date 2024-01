Offenes Singen im Pfarrheim Kirchenchor St. Nikolaus Orsoy sucht neue Sängerinnen und Sänger

Die Freude hat sich der Chor mit rund 25 Aktiven nicht vermiesen lassen, im Gegenteil. Tagsüber ölten alle ihre Stimmen und bereiteten sich auf die Teilnahme an der Vorabendmesse in der Orsoyer Kirche vor. Das Repertoire des Kirchenchors ist vielfältig. Gesungen werden Lieder von Franz Schubert oder Anton Bruckner, aber auch Gospelstücke und immer gerne was auf Oschauer Platt wie „Oschau, di mein Heimatstädtchen“. „Wer Lust hat, kann uns gerne besuchen kommen“, sagen die Chormitglieder, die sich immer freitags ab 19 Uhr im Alten Zollhaus treffen. Gäste sind willkommen, heißt es. Und versprochen wird: „Auch Brummer werden ausgebildet.“