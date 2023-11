Grünen-Ortsverband Rheinberg Nach Kino-Film übers Artensterben wird diskutiert

Der Grünen-Ortsverband Rheinberg lädt zu einem Kinoabend ein. Am Freitag, 24. November, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) wird der mehrfach ausgezeichnete Film von Marten Persiel „Everything will change“ im Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96 gezeigt. Der Eintritt ist frei. Im Saal des Genossenschaftslokals ist bestuhlt Platz für etwa 120 Zuschauer.