Angebot des SV Orsoy : Kinderturnen ohne „Moni“ – undenkbar

Mittwochs leitet Monika Sander die Kleinen in der Orsoyer Turnhalle an. Und das schon seit 1986. Foto: Armin Fischer (arfi)

Orsoy Monika Sander ist seit 35 Jahren als ehrenamtliche Übungsleiterin beim SV Orsoy aktiv. Mittwochs vermittelt sie Jungen und Mädchen die Freude an der Bewegung. Und zum Abschluss bekommen alle ein Bonbon geschenkt.

Von Nicole Maibusch

Die „Moni“ ist eine Institution beim SV Orsoy. Vor allem Eltern und Kinder haben Monika Sander ins Herz geschlossen. So sehr, dass sie der Leiterin des Kinderturnens zum 60. Geburtstag eine Kladde mit Fotos, kleinen Texten, Widmungen und selbst gemalten Bildern geschenkt haben. Das ist nun sechs Jahre her. Und noch immer fegt Monika Sander an jedem Mittwochnachmittag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr mit gut einem Dutzend Knirpsen durch die Sporthalle. Seit 35 Jahren vermittelt sie Kindern zwischen drei und etwa fünf Jahren beim Kinderturnen die Freude an Sport und Bewegung.

„Keine Ahnung, es dürften Hunderte sein“, sagt die gebürtige Norddeutsche achselzuckend auf die Frage, wie viele Kinder sie bereits fürs Turnen beziehungsweise für den Sport begeistert hat. Fest steht: Mittlerweile kommt die erste Generation der Turnkinder mit dem eigenen Nachwuchs zu Monika Sander. Eine von ihnen ist Britta Möller. Söhnchen Malte (4) findet ebenso Gefallen an der Sportstunde wie früher seine Mutter. „Es ist einfach eine tolle Sache“, betont Britta Möller. Nicht zuletzt, weil die „Moni“ es versteht, Berührungsängste abzubauen und die Kids zu motivieren. Kurz: Monika Sander weckt Begeisterung für Bewegung und hilft den Kleinsten dabei, dem eigenen Körper zu vertrauen.

Info Von Ostfriesland an den Niederrhein Ehemalige Volleyballerin Im September des Jahres 1986 hat Monika Sander das Kinderturnen beim SV Orsoy übernommen. Acht Jahre zuvor war sie aus Leer in Ostfriesland an den Niederrhein gekommen. In ihrer Jugend hat Monika Sander Volleyball gespielt, in Orsoy war sie auch Mitglied der Tanzgruppe „Rien ne va plus“.

Wie bei den Großen fängt die Turnstunde auch bei den Knirpsen mit dem Aufwärmen an. Monika Sander dirigiert die quirligen Kleinen im Seitgalopp durch die halbe Turnhalle, unterdessen packen Eltern mit an und bauen das kleine Trampolin auf. Dann geht es an die Geräte: Erst an der Reckstange schwingen, dann mit ein paar kräftigen Sprüngen vom Trampolin auf den Kasten und auf die dicke Matte. Sander und einige Eltern geben natürlich tatkräftig Hilfestellung. Anschließend heißt es für die Kinder: wieder hinten in der Reihe anstellen. Auch das müsse sein, so die Trainerin, die eine Trillerpfeife um den Hals trägt. Ein lauter Pfiff und schon seien alle Augen wieder auf sie gerichtet. Schimpfen müsse sie eigentlich nie, sagt die Übungsleiterin und lacht.

Auch wenn sie jetzt langsam daran denke, den Staffelstab beim Kinderturnen in jüngere Hände zu geben – in den vergangenen 35 Jahren habe sie nie ans Aufhören gedacht. Nie sei ihr das Engagement für die Kinder zu viel gewesen. Trotz Familie und Berufstätigkeit. „Ich war im Einzelhandel tätig und habe meinen freien Tag extra auf den Mittwoch gelegt“, erinnert sich die Frau, die mittlerweile Oma eines fast dreijährigen Enkels ist. Es waren nicht allein die Turnstunden, die sie organisiert und betreut hat. Darüber hinaus hat Monika Sander Ausflüge organisiert, viele Karnevals-, Sommer- und Weihnachtsfeste gestaltet. Und für die Geburtstagskinder hat sie immer eine Kleinigkeit mitgebracht.

„Man muss das Beste daraus machen“, sagt Monika Sander, die am Niederrhein heimisch geworden ist. Auch in der Corona-Pandemie. Statt Weihnachtsfeier mit Plätzchen und Getränken gab es in diesem Jahr nur ein kurzes Zusammensein. Ein bisschen geschmückt hat die 66-Jährige in der Turnhalle dennoch, kleine Geschenke hat sie auch gebastelt. Das lässt sie sich nicht nehmen. Ebenso wenig wie das beliebte Ritual nach jeder Turnstunde: Dann zückt sie ihre gläserne Bonboniere, damit sich jedes Kind zur Belohnung etwas Süßes aussuchen kann.

(nmb)