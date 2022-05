Zottelkralle kommt nach Rheinberg : Zottelkralle in der Stadthalle

Kindertheater Zottelkralle am 31.5.2022 in der Stadthalle Rheinberg Beginn 16 Uhr Foto: Nadja Blank/Martin Büttner

Rheinberg In der Rheinberger Stadthalle wird am Montag, 31. Mai, 16 Uhr, Kindertheater gespielt. Aufgeführt wird das Stück „Zottelkralle“ nach einem Buch von Cornelia Funke.

Es geht um Kalli, der wohl das einzige Kind ist, das sich ein Monster als Haustier wünscht. Was für ein Glück, dass sich das stinkige, struppige Erdmonster Zottelkralle derweil aus seiner Höhle raus und in ein kuscheliges Menschenbett rein wünscht. Karten für die Veranstaltung sind zum Vorverkaufspreis von 7 Euro im Kulturbüro im Stadthaus, unter der Telefonnummer 02843 171-271, in Zimmer Nr. 15 oder online zum Selbstausdrucken (unter www.stadt-rheinberg.reservix.de) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Es besteht Maskenpflicht für Besucher ab dem Schuleintrittsalter. Foto: Blank-Büttner