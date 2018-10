Rheinberg "Kinderkram" spendet für Friedensdorf

Rheinberg : „Kinderkram“ für kleine Kriegsopfer

Arbeiten zusammen für die gute Sache (v.l.) Jan Ridder, Susanne Emunds, Larissa Geisler, Claudia Peppmuller (Friedensdorf), Claudia Goldau sowie vorne Rebecca Plien mit Tochter Paula Foto: Friedensdorf

RHEINBERG Rheinberger Second-Hand-Laden schließt sich Hilfsaktion des Berufskollegs Wesel für das Friedensdorf Oberhausen an.

Von Nicole Maibusch

Manchmal kommt man nicht auf die einfachen Dinge. Da braucht es einen Impuls von außen, der einem auf die Sprünge hilft. Ähnlich war es bei Susanne Emunds. Seit 2015 ist die 46-Jährige mit ihrem Second-Hand-Laden „Kinderkram“ an der Orsoyer Straße ansässig und verkauft hier gut erhaltene Kinderkleidung, die sie in Kommission genommen hat.

„Vieles, was am Ende nicht verkauft wurde, wird auch nicht mehr abgeholt“, erläutert Emunds. Doch wohin damit: Kleiderkammer? DRK? In diesem Jahr spendet Emunds in Kooperation mit dem Berufskolleg Wesel erstmals für das Friedensdorf Oberhausen. „Eine wirklich gute und sinnvolle Sache“, ist die Geschäftsfrau überzeugt. Weil die Kleidung genau denen zugute kommt, die sie dringend benötigen. Beispielsweise Kindern aus Kriegsgebieten, die zur medizinischen Behandlung zum Teil mehrere Monate in Deutschland verbringen. Denn die Kinder kommen oft nur mit dem, was sie am Leib tragen, sagt Susanne Emunds.

Freundin Rebecca Plien, Lehrerin für Wirtschaft am Weseler Berufskolleg, erzählte Susanne Emunds vom „Paketprojekt“ des Berufskollegs. Seit fünf Jahren packen die Schüler alljährlich Lebensmittelpakete für bedürftige Familien und Waisenhäuser in Armenien, Tadschikistan und der Region Nagorny Karabach. „Rund 2500 Kilogramm in 111 Paketen waren das im letzten Jahr“, berichten Rebecca Plien und ihre Kollegin Claudia Goldau. Das Friedensdorf hat die Spenden in die betroffenen Regionen geflogen. Doch geänderte Zollbestimmungen machen die Lebensmittelspende in diesem Jahr unmöglich. Deshalb wurde die „Paketaktion“ umgewidmet. „Gesucht wird gut erhaltene Kleidung für Kinder im Alter bis etwa zwölf Jahre sowie auch Spielzeug“, so Plien und Goldau.

Für Susanne Emunds war schnell klar: Hier kann und will sie helfen. Rund 30 Pakete mit Sommer- und Winterbekleidung für Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Größen hat sie bislang zusammengestellt. Die doppelte Menge werde wohl noch hinzukommen, rechnet Emunds. Die „Paketaktion“ von Berufskolleg und Friedensdorf läuft noch bis zum 8. Dezember.

Auch Spielzeug legt die Rheinberger Unternehmerin in die großen Umzugskartons, die die Weseler Firma Ridder für die gute Sache gespendet hat. „Puzzles sind zum Beispiel international, daran haben alle Freude“, sagt Emunds.

Die Sortierung und sorgfältige Zusammenstellung nach Größe und Geschlecht übernehmen übrigens die Schüler der Höheren Berufsfachschule Gesundheit am Berufskolleg. „Unsere Schüler übernehmen das im Fach ‚Fachpraxis’ und sind hier mit vollem Einsatz dabei“, freuen sich die Lehrerinnen Rebecca Plien und Claudia Goldau über das Engagement ihrer Schüler.

Deshalb wurde am Berufskolleg noch eine weitere Hilfsaktion für das Friedensdorf Oberhausen ins Leben gerufen, die in der Vorweihnachtszeit in Angriff genommen wird: Jeder Schüler bringt Reis, Nudeln, Tomatenmark, Rapsöl und Tomatenkonserven mit.