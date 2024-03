Martin Baltscheit in Rheinberg Kinderbuchautor liest in der Stadtbibliothek

Anlässlich des Weltkinderbuchtags am Dienstag, 2. April, ist Martin Baltscheit, deutscher Comiczeichner, Illustrator, Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur mit etwas Verspätung am Freitag, 5. April, von 16 bis 18 Uhr, in der Stadtbibliothek Rheinberg zu Gast. Der Autor des Bilderbuchs „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ hält bereits zum zweiten Mal eine Lesung in der Stadtbibliothek ab. Geplant ist ein erneuter interaktiver Lesenachmittag, bei dem junge und ältere Interessierte involviert sein werden. „Alle, die bereits an einer Lesung von Martin Baltscheit teilgenommen haben, müssen wir nicht mehr überzeugen“, so die Leiterin der Stadtbibliothek, Chantal Stapff. „Allen anderen sei gesagt: Es lohnt sich.“