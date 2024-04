Lesung für Kinder Kinderbuchautor Martin Baltscheit reißt Publikum mit

Martin Baltscheit ist ein wahres Multitalent. Nach einem Studium in Kommunikationsdesign an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen entdeckte er sein schauspielerisches Talent und wurde Mitglied des Theaters „Junges Ensemble Düsseldorf“. Anschließend feierte er Erfolge als Autor, Illustrator, Sprecher und Regisseur. Nach ersten Gehversuchen als Comiczeichner entwickelte Baltscheit sich schließlich zu einem der renommiertesten deutschen Kinderbuchautoren und -illustratoren. Seine Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, gilt heute als moderner Bilderbuchklassiker. Am vergangenen Freitag war der gebürtige Düsseldorfer zum zweiten Mal in der Rheinberger Stadtbücherei zu Gast.