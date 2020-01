Verdacht auf Rauchgasvergiftung : Kinder und Erwachsene bei Brand in Rheinberg verletzt

Das Feuer richtete in dem Mehrfamilienhaus einen großen Schaden an. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheinberg In einem Mehrfamilienhaus in Rheinberg hat es am Montag gebrannt. Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig retten. Das Feuer war in einem Kinderzimmer ausgebrochen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Reitweg in Rheinberg sind neun Menschen verletzt worden. Das teilten Feuerwehr und Polizei mit. Demnach mussten drei Kinder und sechs Erwachsene mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden, unter ihnen ein Säugling im Alter von 14 Monaten. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Feuer sei am Montagmorgen in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Die Bewohner hätten sich noch selbst aus dem Haus retten können. Erdgeschoss und das erste Stockwerk seien verraucht gewesen, als sie eingetroffen seien, berichteten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr Duisburg war alarmiert worden, weil das Grundstück direkt an Rheinbergs Stadtgrenze liegt. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben von Kameraden aus dem Kreis Wesel unterstützt. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen am Reitweg. Die Polizei sperrte den Einsatzort bis 11.30 Uhr für den Verkehr. Zur Schadenshöhe lagen noch keine Angaben vor. Es wurde außerdem geprüft, ob das Haus weiter bewohnbar ist.

(wer)