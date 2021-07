VHS-Sommerprogramm in Rheinberg : Kinder lernen, wie man ein Gemälde „erzählt“

VHS-Sommerprogramm in Rheinberg

Das diesjährige Thema des Kindermalkurses innerhalb des VHS-Sommerprogramms sollte den jungen Teilnehmern einen Einstieg in die große Malerei mit Acryltechnik vermitteln. „Erzählungen“ war das Thema in dem von Edith Beck-Kowolik im Konvikt an der Lützenhofstraße geleiteten Kurs, und es ging darum, wie große Gemälde entstehen.