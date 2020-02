Kinderkarneval in Rheinberg : Kinder-Jugend-Komitee besteht die Feuertaufe

Kinderkarneval in Rheinberg

Ossenberg Zum Kinderkarneval in Ossenberg kamen auch Gruppen aus befreundeten Vereinen. Es gab Preise für die schönsten Kostüme.

Die Kinder des KJK führten gemeinsam durch das Programm und sie machten es wie die Profis. Für Ossenbergs Kinderprinzessin Lena I. war es der bisherige Höhepunkt ihrer Regentschaft. Man konnte ihr ansehen, wie stolz sie war und wie viel Spaß sie hatte. Die Freude am Karneval ist ihr quasi in die Wiege gelegt worden, denn viele ihrer Familienmitglieder sind aktive Mitglieder im KAG Ossenberg. So ist ihr Großvater Senator und Zeltbaumeister und ihre Tante Susanne die amtierende Ossenberger Karnevalsprinzessin.