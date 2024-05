Verkehrssicherheit in Rheinberg Kinder-Demo eröffnet Stadtradeln

Am Sonntag ist die dreiwöchige Aktion Stadtradeln gestartet, bei der rund 1000 Teilnehmende im gesamten Kreis Wesel für den Klimaschutz in die Pedale treten. In Rheinberg fand zum Auftakt des Mobilitätswettbewerbs eine sogenannte Kidical Mass statt. Bei dieser Kinder-Fahrrad-Demo sind Kinder und Erwachsene gemeinsam durch die Stadt gefahren, um für Straßen und Verkehrsregeln zu demonstrieren, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen zu können. Bei der Demo in Rheinberg ging es von den Startpunkten Großer Markt sowie Marienplatz in Budberg aus zu den jeweiligen Spielplätzen im Ort.