Rheinberg : Kinder bauen 100 Nistkästen bei CDU-Aktion

Klaus Wittmann (l.) hatte alle Hände voll zu tun beim Bauen der Nistkästen: Henri Lambertz tackert, Jonas hält das Gerät für ihn. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Mit dem Angebot sollte das Umweltbewusstsein der Kinder und Jugendlichen geschärft werden.

Bei sommerlichen Temperaturen fand am Samstagvormittag in der Glasvorhalle des Rheinberger Stadthauses die Nistkästenbauaktion der Rheinberger CDU statt. Das Angebot, das sich an Kinder richtete, stand unter dem Motto „Unsere Heimat, unsere Werte“.

Bereits im Vorfeld wurden die Häuschen so vorbereitet, dass sie auch von den Kleineren zusammengebaut werden konnten. An sechs Stationen wurden Einzelteile von Vogelhäusern zusammengesetzt, nach etwa einer halben Stunde hatten die Kleinen ihr eigenes Vogelhäuschen. „Mit so etwas wollen wir natürlich auch das Umweltbewusstsein der Kinder und Jugendlichen stärken“, sagte Sarah Stantscheff, Stadtverbandsvorsitzende der CDU Rheinberg. Bereits im April dieses Jahres gab es eine ähnliche Aktion, bei der die Teilnehmer Insektenhäuser bauten. „Da war die Resonanz überragend“, sagte Stantscheff. Deshalb habe man sich für eine weitere Aktion entschieden.



Damit das Zusammenbauen der Einzelteile bewerkstelligt werden konnte, nahmen die CDU-Verantwortlichen die Sache selber in die Hand. „Allein für die ganzen Vorarbeiten haben wir um die 40 Stunden gebraucht“, sagte Klaus Wittmann, Ortsverbandsvorsitzender der CDU und Tischlermeister. Ohne den Mann aus Alpsray wäre die Aktion wohl kaum möglich gewesen. Mit seinen engagierten Vorarbeiten und dem großen Fachwissen hatte Wittmann einen großen Anteil am Gelingen der Veranstaltung. Der 54-Jährige zeigte sich glücklich über den Tatendrang und die Bereitschaft des Nachwuchses. „Die sind stolz wie Bolle, wenn sie am Ende ihr eigenes Vogelhaus mit nach Hause nehmen dürfen“, sagte Wittmann. Auch die Besucher waren angetan. „Diese ganze Arbeit im Vorfeld, das ist super, dass sich die jemand macht“, sagte eine Großmutter. Und auch den Kindern selber gefiel es. „Ich finde das gut, dass so etwas für die Vögel gemacht wird“, sagte Tim (8).