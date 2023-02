Karneval im Borther Pfarraheim KFD-Frauen haben nichts verlernt

Ob Datingformat, der Aufmarsch der Putzfrauen Petra Ulrich und Petra Meyer, die sogar beim Kloputzen gendern, oder Dirty Dancing in der Rehasportgruppe – es passt, was da auf die Bühne des Pfarrheims gebracht wird. Auch eine Oscar-Verleihung fehlt nicht. Da wird dann der alte Forrest-Gump-Spruch recycelt: „Das Leben ist wie eine Packung Pralinen: Man weiß nie, was man kriegt.“