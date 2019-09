Konzert : Kerniger Blues-Rock mit französischem Charme

Rheinberg Nach dem Konzert von Laura Cox und Band gab es an diesem Wochenende im Schwarzen Adler schon wieder wunderbaren Bluesrock aus Frankreich - von Rosedale.

Bluesrock aus Frankreich – das gab es bisher, wenn überhaupt, nur selten im Schwarzen Adler. Dafür jetzt gleich zweimal hintereinander. Nach der hart rockenden Laura Cox in der Vorwoche ließ es die Band Rosedale nun vielseitiger, dynamischer und luftiger angehen. Das Publikum erlebte an der Baerler Straße ein starkes Konzert. Es wurde gefeiert und mitgesungen. Wie bei einem französischen Chansonabend. Dabei war die Musik ja bluesig-amerikanisch.

Zwischendurch erlaubten sich die Franzosen einige Coverversionen. Ike & Tina Turners „Nutbush City Limits“ etwa oder das nicht minder gelungene „I’ll take care of you“ – ein Klassiker, den Bobby Bland 1959 aufgenommen hat und der seither vielfach neu interpretiert wurde. So etwa von Elvis Costello, Etta James, Van Morrison und Joe Bonamassa. Roses und Fabert spielten den starken Song in Duo-Besetzung, nur mit Gesang und akustischer Gitarre. Eindrucksvoll.