Feuerwehreinsatz bei Rheinberg Vermisster Angler aus Kerken tot am Rhein aufgefunden

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten, der am Samstagabend gegen 21.30 Uhr am überschwemmten Uferbereich bei Orsoy-Land gefunden worden ist, um den vermissten Angler aus Kerken handelt. Die Ehefrau des 69-Jährigen hatte ihn am 4. Juni als vermisst gemeldet, weil er nicht vom Angeln in Rheinberg zurückgekehrt war. Bei der Suche waren auch besonders ausgebildete Hunde und ein Hubschrauber eingesetzt worden. Lediglich die Anglersachen und das Auto des 69-Jährigen waren am Rheinufer aufgefunden worden.