Theater : Theaterstück soll anderen Mut machen

Rheinberg Das junge Ensemble des Rheinberger CVJM führte im Haus der Generationen „Panik bei den Chilischoten“ auf.

Mit so viel Besuch hat sie überhaupt nicht gerechnet – die CVJM-Theatergruppe von Gisela Cengiz aus Rheinberg wollte für ihre Aufführung am Sonntag eigentlich nur 40 Stühle vor der Bühne aufbauen. Mehr als 70 Zuschauer sind dann aber zum vierten Theaterstück des Ensembles gekommen. Weil die Acht- bis 14-Jährigen dieses Mal selbst ran wollten, hat Gisela Cengiz mit ihnen ein eigenes Stück geschrieben – „Panik bei den Chilischoten“, heißt es. Nach einer ersten Ideenflaute, vielen Proben, bei denen das Ensemble zwischendurch nicht wusste, wo die Geschichte sie hinführt, haben sie es geschafft und konnten nun auf die Bühne gehen.

Die Chilischoten-Bande hat viel Unsinn im Kopf. Die Mitglieder haben keine Schraube locker, und Streit gibt es bei ihnen im Sonderangebot. Lia ist die Chefin und das betont sie jedes Mal. Max liebt Technik und schraubt gerne rum, er mag es nur nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Lina will singen, aber weil sie immer schief singt, sind ihre Freunde genervt. Harry schimpft immer nur, und Lynn streitet sich oft und gerne. Johannes ist der beste Stürmer in der Runde und hat nur Fußball im Kopf. Bendiz hat Angst, sich in der Schule zu melden, und will nichts Falsches sagen. Genauso wenig wie ihre Schwester Rosella.