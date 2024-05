Erschließung einer Sackgasse in Rheinberg An die Wei – Auch der Kompromiss tut weh

Die Anwohner in der Sackgasse An de Wei bekommen in absehbarer Zeit eine gepfefferte Rechnung aus dem Stadthaus. Auch wenn der Bauausschuss die Einzelfallsatzung für die Erschließung der Straße beschlossen hat, um sie zu entlassen. Zwar wird der ursprüngliche Plan zum Ausbau der Anliegerstraße erheblich abgespeckt. Aber die Grundstückseigentümer müssen weiter teils satte fünfstellige Summen für Kanal und Straße zahlen. Gemessen am Ärger und der großen Aufregung im Vorfeld, ging der Satzungsbeschluss in der Sitzung jetzt nahezu geräuschlos über die Bühne. Das Votum der Politik fiel einstimmig aus. Die Grünen sprachen – auch im Wissen, dass die Betroffenen „kaum zu Jubelsprüngen ansetzen“ dürften – von einem „guten Kompromiss“.