Sankt-Martinkomitee Ossenberg : In Ossenberg wird auch ohne St.-Martinszug geteilt

In Ossenberg wird auch ohne St.-Martinszug geteilt

Laternen sollen in Ossenberg auch ohne St.-Martins-Zug leuchten. Foto: CK

Ossenberg St. Martin wird in diesem Jahr wegen Corona ganz anders: keine Umzüge, und wenn doch, dann unter erschwerten Hygieneauflagen, kein Martinsspiel, keine prall gefüllten Tüten für die Kinder. Das Ossenberger Martinskomitee St. Josef hat sich früh dazu entschlossen, den Zug im November abzusagen. St. Martin soll deswegen aber nicht ausfallen.

Teilen könne man ja auch ein Lächeln oder ein gutes Wort. Oder ein Licht. Aus diesem Grunde bittet das Komitee alle Ossenberger, in der Woche vom 9. bis zum 15. November, Fenster und Vorgärten mit Lichterketten, Lampions oder Laternen zu schmücken. So können die Kinder, wenn es coronamäßig möglich ist, abends mit ihren Eltern einen Spaziergang unternehmen und sich wenigstens an den bunten Lichtern erfreuen. Je mehr mitmachen, desto heller erstrahlt Ossenberg. „Wenn wir unser Licht und damit die Freude teilen, ist dies sicher auch ganz im Sinne von St Martin“, ergänzt Tepass. Ob weitere Aktionen geplant sind, hänge ganz von der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus ab.