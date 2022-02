„Bürgerdialog“ auf dem Großen Markt in Rheinberg : Kein Interesse an AfD-Stand zum Thema Auskiesung

Rheinberg Es gibt in Rheinberg sehr viele Auskiesungsgegner. Aber die wollen sich offenbar nicht von der AfD informieren lassen. Jedenfalls blieben Vertreter der Rechts-Partei am Samstag auf dem Großen Markt in Rheinberg unter sich.

Es gibt in Rheinberg sehr viele Auskiesungsgegner. Aber die wollen sich offenbar nicht von der AfD informieren lassen. Jedenfalls blieben Vertreter der Rechts-Partei am Samstag auf dem Großen Markt in Rheinberg unter sich. Die AfD-Fraktion im RVR-Ruhrparlament hatte zu einem „Bürgerdialog“ zum Thema „Kiesabbau – nein danke“ eingeladen. Eine mobile Bühne mit Bildschirm, zehn Stehtische, eine Mikrofonanlage, alles war vorbereitet. Nur die Zuhörer fehlten. Das hatten sich die beiden Fraktionsspitzen der AfD im RVR-Parlament, Wolfgang Seitz aus Dortmund und sein Stellvertreter Reinhard Zielke aus Mülheim, anders vorgestellt. Und so brauchte Gerd Rojahn. AfD-Berater in landesplanerischen Dingen und früherer Mitarbeiter in der Ministerialbürokratie, keine großen Worte zu machen, als er nach rund einer Stunde Wartezeit kurz zum Mikro griff. Wichtig sei der AfD, dass man die Möglichkeit nutze, in den Rathäusern und bei der Kreisverwaltung im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Einwendung zum Kiesabbau abgebe. Endgültig positionieren will sich die AfD zu Auskiesungsplänen im neuen Regionalplan noch nicht, erst möchte man die Bürgermeinung hören. Gespräche mit Betroffenen habe man geführt, „und sie sind uns nah gegangen“, so Zielke. Weitere Info-Veranstaltungen plant die AfD auf den Märkten in Xanten (19. Februar) und Neukirchen-Vluyn (26. Februar), jeweils ab 10 Uhr. In Rees findet am 26. Februar anders als zunächst angekündigt nichts statt.