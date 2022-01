Zusätzliche Schutzmaßnahmen : Rheinberg kauft Lüftungsgeräte gegen Corona

Einige Fenster der Grundschule am Bienenhaus in Millingen sind so groß, dass man sie während des Unterrichts nur schlecht zum Lüften öffnen kann. Deshalb gibt es nun Lüftungsgeräte. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Die Stadt hält es zwar weiter für ausreichend, die Klassenräume regelmäßig zu lüften. In zwei Schulen, zwei Kindertagesstätten und einer Kindertagespflege setzt sie aber zusätzlich auf technische Unterstützung gegen das Virus.

Am Montag fängt die Schule wieder an. In der Coronabetreuungsverordnung des Landes NRW ist geregelt, dass der Präsenzunterricht unabhängig von den Inzidenzwerten gewährleistet werden kann. Dies sei vor allem durch Schutzmaßnahmen wie Testungen, Maskenpflicht, Lüften und aufgrund der erweiterten Impfangebote verantwortungsvoll möglich, schreibt das Schulministerium.

Die Stadt Rheinberg hält sich grundsätzlich an die Empfehlungen des Bundesumweltamtes, die besagen: In Schulräumen, die die Möglichkeit bieten, gut gelüftet werden zu können, soll durch das regelmäßige Öffnen der Fenster für Frischluft gesorgt werden. Lüftungsgeräte – mal von der Politik, mal von Eltern gefordert – werden grundsätzlich als nicht erforderlich angesehen. Dennoch hat die Stadt einige Geräte angeschafft: vor allem für die Grundschule am Bienenhaus in Millingen, aber auch für die Schule am Deich in Wallach, für zwei städtischen Kindertagesstätten und den Kindertagespflegestützpunkt.

Christin Kohl vom Regenbogenland mit einem der Lüfter. Foto: Uwe Plien

Info Zu 100 Prozent vom Land gefördert Kosten Die Lüftungsgeräte haben pro Stück 3000 Euro gekostet, hinzu kamen jeweils Wartungskosten von 1500 Euro pro Gerät. Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Anschaffung der rund 1,20 Meter hohen Lüftungsgeräte zu 100 Prozent gefördert. Der Stadt sind keinerlei Kosten entstanden. Erfreulich sei, dass die Lüfter noch relativ schnell geliefert werden können. „Da haben wir wohl Glück gehabt“, sagt Fachbereichsleiterin Helga Karl von der Schulverwaltung.

Helga Karl, Fachbereichsleiterin Schule, Sport und Kultur bei der Stadt Rheinberg, erklärt die Hintergründe: „Wir haben schon frühzeitig zu Beginn der Pandemie mit unserem Fachbereich Immobilienmanagement und einem externen Fachmann prüfen lassen, ob sich die Räume in städtischen Schulen und Kitas gut lüften lassen. Und es war klar, dass alle Räume gut gelüftet werden können.“

Weil es aber mehrfach Nachfragen und auch Skepsis gegeben habe, sei es später zu einer zweiten Überprüfung gekommen. Aus den Erfahrungen der ersten Monate und der Überzeugung heraus, kein Risiko eingehen zu wollen, habe sich gezeigt, dass es doch einige Räume gebe, in denen das Lüften nicht ganz so problemlos vonstatten geht. Insbesondere in der Millinger Grundschule. Helga Karl: „Dort sind die Fenster in drei Unterrichts- und zwei Betreuungsräumen so groß, dass es kaum möglich ist, sie während der Schulzeit weit zu öffnen.“ Die Fenster hätten den Kindern die Sicht versperrt.

Und, so sagt es Schulleiterin Jasmin Brune: „Durch das Gewicht gab es die Befürchtung, dass die Scharniere die Fenster auf Dauer nicht tragen. Deshalb haben wir die Fenster nur auf Kipp gestellt.“ Ergebnis: Sicherheitshalber schaffte die Stadt für diese fünf Räume Lüftungsgeräte an. „Wir begrüßen das sehr“, sagt Rektorin Brune. „Das gibt uns zusätzlich Sicherheit und beruhigt.“ Bei der Untersuchung sei man zudem zu dem Schluss gekommen, auch in der Mensa der Bienenhaus-Schule und in der Küche der Schule am Deich Lüftungsgeräte einsetzen zu wollen, um ganz sicher sein zu können. Neben zwei Lüftungsgeräten für die Räume seien jeweils zwei für die städtischen Kitas in Orsoy und Vierbaum sowie eines für den ebenfalls von der Stadt betriebenen Kindertagespflegestützpunkt Regenbogenland an der Dr.-Aloys-Witrup-Straße gekauft worden. Auch dort habe man Fenster vorgefunden, die die Belüftung zumindest schwierig machten.

„Grundsätzlich bleiben wir aber dabei, dass wir regelmäßiges Stoßlüften der Räume in Schulen und Kitas für ausreichend erachten“, betont auch Bürgermeister Dietmar Heyde, der hinzufügt: „Auch da, wo jetzt Lüftungsgeräte eingesetzt werden, muss regelmäßig gelüftet werden. Die Geräte allein reichen nicht aus.“ Die Lüfter kommen ab Montag zum Einsatz.

(up)