Kinder infizierten sich beim Sport im Verein : Katholische Kitas in Ossenberg und Borth wegen Corona geschlossen

Kinder aus den katholischen Kitas in Ossenberg und Borth haben sich infiziert, die Einrichtungen bleiben vorerst geschlossen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Rheinberg Mehrere Kinder aus den katholischen Kindergärten in Ossenberg und Borth haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das sei nicht in den Kitas, sondern beim gemeinsamen Sport in einem Rheinberger Verein passiert, teilte die Kirchengemeinde St. Peter als Trägerin der Einrichtungen am Sonntagabend mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken