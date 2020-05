Katholische Kirchengemeinde in Rheinberg : St. Peter beginnt wieder mit Gottesdiensten

Auch in der Kirche St. Peter in Rheinberg sollen wieder Präsenz-Gottesdienste stattfinden. Foto: Uwe Plien

Rheinberg In den sechs Kirchen der Pfarrgemeinde in Rheinberg wird wieder gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Der Startschuss fällt bewusst auf die Werktage. Gemeindeglieder müssen mit Einschränkungen rechnen.

Die Pfarrgemeinde St. Peter beginnt – trotz aller Bedenken – mit der Feier öffentlicher Gottesdienste in den sechs Kirchen der Pfarrei. Bewusst werde dabei mit den Gottesdiensten an den Werktagen begonnen, am 9. und 10. Mai folgen dann auch die sonntäglichen Messfeiern, zu denen allerdings eine Anmeldung im Pfarrbüro St. Peter (Tel. 02843 2238) notwendig ist, damit die maximale Personenzahl in den Kirchen (St. Peter: 54; St. Anna: 45; St. Evermarus: 37; St. Mariä Himmelfahrt: 32; St. Marien: 25; St. Nikolaus: 35) nicht überschritten werde. Tagsüber sind auch alle sechs Kirchen weiterhin zum Gebet geöffnet.