Aktion Ossenberg leuchtet : Katholische Kirche im Lichterglanz

Ossenberg Zum zweiten Mal veranstaltete das Martinskomitee St. Josef Ossenberg die Aktion „Ossenberg leuchtet“. Viele Häuser und Vorgärten waren mit Lampen und Lichterketten geschmückt. Die Katholische Kirche war angestrahlt.

Da in vielen Ortsteilen kein Umzug stattfand, schlossen sich viele Wallacher, Borther und Millinger Kinder einfach dem Ossenberger Martinsumzug an. Das Martinsspiel, das auf dem Hof von Schloss Ossenberg stattfand, erfreute sich besonderer Beliebtheit.

Bettina Lamers, die den St. Martin in Ossenberg verkörpert (so wie viele Jahrzehnte zuvor ihr Vater Heinrich) war dementsprechend begeistert: „Ich hatte ja vom Pferd aus einen besonderen Blick auf das Geschehen. Es war auch für mich ein einmaliges Erlebnis.“ Knapp 800 Tüten wurden jeweils mit Weckmann, Schokolade und weiteren Leckereien an die wartende Menge ausgegeben. Wolfgang van den Berg vom Martinskomitee bedankte sich deshalb zuerst bei Herzogin und Herzog von Urach für das Bereitstellen des Schlosshofes. Auch den vielen Helfern und Sammlern und allen weiteren Unterstützern galt der Dank des Komitees.